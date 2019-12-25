Россиянин приготовил оливье в бетономешалке

Россиянин Антон Кувшинников приготовил оливье с помощью бетономешалки. Видеоролик опубликован в Instagram.

Для создания большой порции традиционного блюда для новогоднего стола он подготовил несколько емкостей с нарезанными картофелем, морковью, зеленым горошком, солеными огурцами и колбасой. Для заправки салата ему потребовалось несколько пачек майонеза.

В беседе с Life автор видео подчеркнул, что строительную технику специально подготовили в соответствии со всеми санитарными нормами. «Сам лично пробовал салат. Мы покрывали специальным пищевым покрытием изнутри», — заверил он.

Кувшинников добавил, что работает в отделе продаж интернет-магазина строительного оборудования и с помощью акции рассчитывает привлечь новых клиентов. По его словам, салат готовили специально для ролика, а блюда для корпоратива будут перемешиваться вручную.

Ранее стример и блогер Тайлер Блевинс (Tyler Blevins), известный под псевдонимом Ninja, не смог нарезать хлеб на кулинарном шоу. Вместо этого он провел ножом посередине, поделив буханку на две половины и разделив один из получившихся кусков еще на два.

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