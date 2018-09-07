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Россиянин стащил 10 порций шашлыка и бросился с ними в море в Таиланде

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Российский турист стащил куриный шашлык с уличного прилавка в Паттайе и бросился с ним в море «за своим другом». Об этом сообщает Coconuts.

По словам продавщицы Джитлады Камкаю (Jitlada Kamkaew), россиянин украл все 10 порций шашлыка, которые она приготовила для другого клиента, и прыгнул в воду на пристани Балихай около 4 часов утра.

Когда один из очевидцев испугался за жизнь россиянина и поспешил ему на помощь, турист рванул прочь с криком, что друг ожидает его в середине моря.

Прибывшая полиция доставила бунтаря в участок, где он так и не раскрыл своего имени. У мужчины взяли анализ на содержание в крови наркотических средств, но он оказался отрицательным.

«У всех нас бывают моменты, когда мы сходим с ума», — прокомментировала продавщица шашлыка.

В июне туристку из России унесло опасным течением в открытое море, когда она плавала на доске для серфинга. Девушка отдыхала в отеле All Seasons на острове Пхукет и во время купания попала в отбойное течение, которое образовалось в результате сильных волн, вызванных юго-западными муссонами.

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