Двое россиян привлекли школьницу к занятию проституцией

Два жителя Барнаула привлекли 14-летнюю школьницу к занятию проституцией. Об этом в среду, 25 декабря, сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по Алтайскому краю.

По версии следствия, в ноябре двое местных жителей 29 и 36 лет склонили подростка к оказанию сексуальных услуг за деньги. Отмечается, что оба не имели постоянной работы.

Сотрудники СКР и Росгвардии задержали подозреваемых, пытавшихся скрыться на автомобиле. Следователи возбудили уголовное дело об организации занятия проституцией с привлечением несовершеннолетних, ведется сбор доказательств.

20 декабря сообщалось, что две несовершеннолетние жительницы Архангельска подозреваются в жестоком убийстве сверстницы. Тело погибшей было найдено в июне. После того как следователи установили подозреваемых, их задержали.

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