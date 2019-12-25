Телеведущая узнала о выигрыше в лотерею в прямом эфире и возмутила зрителей

dailymail.co.uk

Испанская телеведущая Наталья Эскудеро (Natalia Escudero) возмутила телезрителей своим поведением в прямом эфире после того, как узнала о выигрыше в лотерею. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Эскудеро вела репортаж о подведении итогов испанской лотереи El Gordo. Когда она узнала, что выиграла приз, то начала радоваться, не скрывая эмоций. Среди прочего она заявила, что на следующий день не придет на работу.

Такая бурная радость заставила зрителей предположить, что Эскудеро выиграла джекпот, который равен четырем миллионам евро. Однако позже выяснилось, что ведущая получила пять тысяч евро (343,7 тысяч рублей). Зрители раскритиковали женщину за обманутые ожидания.

Позднее Эскудеро извинилась за свое чересчур эмоциональное поведение. Она объяснила, что ей пришлось нелегко в последние несколько месяцев из-за личных проблем. Телеведущая добавила, что не лгала о том, что не собирается приходить на работу, так как взяла отпуск.

Ранее стало известно о том, что ведущая популярных в Британии шоу Love Island и The X-Factor Кэролайн Флэк (Caroline Flack) была арестована по подозрению в нападении на человека. Сообщалось, что Флэк напала на мужчину и избила его.

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