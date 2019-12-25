Большинство россиян отказались украшать жилье к Новому году

Около 48 процентов россиян планируют украшать жилье для празднования Нового года, при этом 80 процентов собираются провести новогоднюю ночь дома. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование проекта «Дом Mail.ru».
Из числа тех, кто намерен декорировать жилые помещения, 29 процентов потратят на украшения 5-10 тысяч рублей, 56 процентов — до двух тысяч рублей. Половина россиян вообще откажутся от украшения жилья к Новому году. Траты на новогодний стол у 64 процентов граждан не превысят пяти тысяч рублей, у 24 процентов составят 5-10 тысяч, у 12 процентов — более 10 тысяч рублей.
Планирующие декор купят гирлянды (47 процентов), обновят новогодние игрушки (также 47 процентов) и приобретут бенгальские огни (24 процента). 27 процентов респондентов купят искусственные елки, натуральные — 24 процента, говорится в исследовании.
Ранее в декабре стало известно, что стоимость елочных игрушек в России за последний год в среднем выросла на 11 процентов. Сильнее всего — на 43 процента — подорожали звезды, которыми украшают макушки елей. Такое украшение в среднем стоит 125 рублей. Новогодние шары подорожали на 28 процентов, до 160 рублей, а мишура — на 20 процентов, до 89 рублей. Гирлянда обойдется в 385 рублей: это на 17 процентов дороже, чем в 2018-м. Цены на искусственные ели, наоборот, снизились на три процента — до 2,55 тысячи рублей.