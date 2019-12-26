Раскрыта многолетняя загадка эволюции

Международная группа исследователей выяснила, что загадочный гоминоид Oreopithecus bambolii вел специфический образ жизни, не лазил по деревьям и не ходил вертикально подобно человеку. Открытие позволяет больше узнать об эволюции различных типов передвижения. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Животное жило на территории современной Сардии и Тосканы 6,7-8,3 миллиона лет назад. Первые доказательства его существования были получены еще в 1872 году, однако до сих пор не было точно известно о том, как он передвигался. Часть специалистов считали, что он мог карабкаться, другие полагали, что у него развилось прямохождение. В новой работе палеонтологи изучили наиболее полный скелет, найденный в 1958 году в угольной шахте, чтобы раскрыть многолетнюю загадку о способе передвижения. Он принадлежал мужской особи весом 30 килограмм.

Исследователи сравнили окаменелости с костями современных и других древних приматов. Оказалось, что торс был похож на гиббоновый. Другой особенностью было пять поясничных позвонков вместо четырех, которые характерны для современных обезьян. Строение таза также отличает Oreopithecus bambolii от всех других известных приматов: ориентация подвздошных костей была поперечной, а седалищная кость по длине характерна для гоминидов эпохи миоцена (23-5 миллионов лет назад).

Форма таза располагала к ходьбе в вертикальном положении, как это делают современные обезьяны, однако Oreopithecus bambolii не мог ходить как человек. Эти животные обитали на острове и могли безопасно передвигаться, и не было необходимости в способности лазить по деревьям.

Гоминоиды — надсемейство, куда входят семейство гиббоновые и гоминиды. Гоминидами называют семейство приматов, которое включает людей и человекообразных обезьян.

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