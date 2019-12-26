«Северный поток-2» захотели достроить за несколько недель: у России есть возможность завершить строительство газопровода в более короткие сроки. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, его слова приводит «Интерфакс».

Ранее в декабре премьер-министр России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что проект будет завершен несмотря на новые ограничения, хотя на это и потребуется на несколько месяцев больше, чем было запланировано.

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Занимавшаяся строительством «Северного потока-2» швейцарская компания Allseas вывела свои суда из зоны работ, после того как США ввели санкции в отношении газопровода. Оператору проекта осталось уложить 160 километров.

По словам президента «Объединенной судостроительной корпорации», в России нет своих судов для того, чтобы завершить работы самостоятельно, а спроектировать и построить их удастся не ранее, чем через шесть лет. Тем не менее в Кремле настаивают, что строительство смогут завершить своими силами.

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