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Кремль объяснил слова Путина про строительство «Северного потока-2» своими силами

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Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться, что завершить строительство газопровода «Северный поток-2» удастся в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 26 декабря.

Так представитель Кремля прокомментировал слова главы государства Владимира Путина о том, что проект будет реализован своими силами.

Песков не назвал конкретные сроки. «Чем раньше, тем лучше», — подчеркнул он.

Накануне газета «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов сообщила, что Россия располагает несколькими судами, которые теоретически способны достроить трубопровод и в условиях санкций США.

23 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что газопровод будет достроен, однако на это может уйти чуть больше времени, чем задумывалось ранее.

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