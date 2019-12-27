Российский фигурист объяснил схожесть костюма с формой охранников Освенцима

Российский фигурист Антон Шулепов ответил на критику костюма, в деталях которого использованы элементы формы заключенных и охранников Освенцима. Его слова приводит ТАСС.

Шулепов посчитал странными негативные комментарии в его адрес. «Это костюм по фильму ["Список Шиндлера"], главный герой там спасал людей. Он в начале фильма был в костюме дипломата, а после войны люди вручили ему робу в знак сопричастности», — объяснил он.

Произвольная программа 23-летнего россиянина поставлена под музыку из «Списка Шиндлера», рассказывающего историю холокоста. Изначально Международный союз конькобежцев (ISU) включил костюм Шулепова в список кандидатов на звание лучшего по итогам сезона. Однако затем на фигуриста обрушился шквал критики, в результате чего ISU был вынужден убрать кандидатуру россиянина из числа претендентов на приз и извиниться за свои действия.

На чемпионате России Шулепов занял восьмое место, набрав в общей сложности 237,76 балла. Победителем стал Дмитрий Алиев, в активе которого 260,98 балла. На втором и третьем месте расположились Артур Даниелян (253,42) и Александр Самарин (252,74).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!