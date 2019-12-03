В костюме российского фигуриста усмотрели оскорбление жертв холокоста

Международный союз конькобежцев (ISU) исключил российского фигуриста Антона Шулепова из кандидатов на приз за лучший костюм года, столкнувшись с критикой общественности. Об этом сообщает The Guardian.

Произвольная программа 23-летнего россиянина поставлена под музыку из фильма «Список Шиндлера», рассказывающего историю холокоста, а костюм Шулепова выполнен с использованием элементов формы заключенных и охранников концлагерей. Критики сочли костюм, изначально номинированный на приз ISU, «безответственным и оскорбительным».

«Ужасы геноцида не могут быть частью развлечения. Немедленно уберите это!» — обратился к ISU один из пользователей Twitter.

Антидиффамационная лига (неправительственная организация в США, борющаяся с антисемитизмом) согласилась, что творческое решение команды российского фигуриста было «нечутким». ISU убрал кандидатуру россиянина из числа претендентов на приз и извинился за свои действия, назвав их ошибочными.

В ноябре на шестом этапе мирового Гран-при Шулепов занял восьмое место. Этап во Франции россиянин завершил на 11-й строчке.

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