Олимпийский чемпион по фигурному катанию захотел узнать секрет успеха россиян

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, японец Юдзуру Ханю оценил возможность поработать с российским тренером. Его слова приводит ТАСС.

Ханю заявил, что с уважением относится к российскому фигурному катанию. «Если у меня будет такая возможность, то попробую поработать. Мне хотелось бы узнать о секретах успеха российских фигуристов», — отметил он.

Ханю занимает второе место после короткой программы в финале серии Гран-при, набрав 97,43 балла. Лидирует американец Натан Чен с 110,38 балла. Третьим идет француз Кевин Эймоз (96,71). Россияне Дмитрий Алиев и Александр Самарин располагаются на четвертом и пятом местах соответственно.

Произвольную программу мужчины представят 7 декабря.

Ханю тренируется под руководством канадского специалиста Брайана Орсера. Он двукратный олимпийский чемпион (2014, 2018) и двукратный чемпион мира (2014, 2017). Кроме того, японец четыре раза побеждал в финалах Гран-при.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!