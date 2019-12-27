Лавров раскрыл цель санкций США против «Северного потока-2»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл реальную цель санкций США против газопровода «Северный поток-2» — проталкивание своих интересов с помощью политического давления. Это заявление дипломат сделал в интервью РИА Новости.

«Цель, конечно, не забота о европейской энергобезопасности, которую СП-2 укрепляет, а проталкивание американского СПГ на рынок Европы. Это вопиющий пример недобросовестной конкуренции и политизации энергетической сферы», — приводит агентство его слова.

26 декабря представитель МИД Мария Захарова анонсировала «зеркальные меры» в ответ на американские санкции и также подчеркнула, что Вашингтон смешивает политику с энергетикой.

21 декабря стало известно, что санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» были включены в американский оборонный бюджет на 2020 финансовый год, который подписал президент США Дональд Трамп.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что проект будет завершен, несмотря на новые ограничения, хотя на это и потребуется на несколько месяцев больше, чем было запланировано.

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