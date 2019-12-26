Захарова анонсировала ответ на санкции за «Северный поток-2»

Россия предпримет зеркальные меры после американских санкций против газопровода «Северный поток-2». Таким образом представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова анонсировала ответ Москвы, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Я не буду говорить, как будут конкретно выглядеть ответные меры российской стороны (...). К сожалению, вот этот подход, который называется симметричным, зеркальным, его никто не отменял», — сказала спикер МИД. Она добавила, что вопрос энергетики Вашингтон смешивает с политикой, в то время как десять лет назад Москву отговаривали от таких мер.

21 декабря стало известно, что санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» были включены в американский оборонный бюджет на 2020 финансовый год, который подписал президент США Дональд Трамп.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что проект будет завершен несмотря на новые ограничения, хотя на это и потребуется на несколько месяцев больше, чем было запланировано.

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