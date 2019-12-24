Жириновский предрек Трампу крах из-за «Северного потока-2»

Попытки американских властей сорвать строительство российского газопровода «Северный поток-2» обернется очередным крахом — Дональд Трамп может оказаться последним президентом США, пишет лидер ЛДПР Владимир Жириновский на своей странице в Twitter во вторник, 24 декабря.

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«Они не могут выиграть торговую войну у Китая, испугались бомбить Северную Корею, ушли из Сирии. Не исключаю, что Трамп — последний президент в истории США», — предрек политик.

Ранее во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия работает над ответными мерами на санкции США против газопровода. Она назвала апофеозом абсурда и экономической войной действия Вашингтона в отношении инфраструктурного проекта.

Накануне в правительстве заявили, что газопровод будет достроен, но на этом может уйти чуть больше времени, чем ожидалось ранее.

Санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» были включены в американский оборонный бюджет на следующий год 21 декабря. После этого швейцарская компания Allseas остановила работы по укладке газопровода.

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