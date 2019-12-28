Путин и Зеленский в один день подписали похожие законы

Президент России Владимир Путин 27 декабря подписал закон, регулирующий уголовную ответственность за сделки с самовольно добытым янтарем. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Отныне за сделки с самовольно добытым янтарем грозит лишение свободы на срок до двух лет либо штраф в размере до миллиона рублей. За сделки с партией камней стоимостью более 2,25 миллиона рублей может грозить до четырех лет тюрьмы, а максимальная планка штрафа может быть удвоена.

Похожий закон, также регулирующий добычу янтаря и устанавливающий уголовную ответственность за нелегальный промысел и незаконные сделки с ним, утвержден и на Украине: 27 декабря документ был направлен Верховной Радой президенту Владимиру Зеленскому и в тот же день вернулся в парламент с подписью главы государства. Теперь за незаконную добычу в крупных объемах в стране может грозить лишение свободы на срок до семи лет. На сайте украинского лидера отмечается, что закон направлен на прекращение незаконной добычи янтаря, создание соответствующей легальной отрасли и улучшение уровня жизни населения в местах, где добывают этот камень.

В России в Калининградской области расположено крупнейшее месторождение янтаря — в районе поселка Янтарный сосредоточено до 95 процентов мировых запасов этого камня. В год государственный комбинат добывает там до 500 тонн янтаря, тогда как разведанные запасы составляют около 116 тысяч тонн. Вместе с тем в регионе популярен незаконный промысел: этим, в частности, занимаются дайверы, размывающие морское дно специальным оборудованием в поисках янтаря-сырца. Объем нелегальной добычи оценивается в 60 тонн в год, писал «Интерфакс».

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На Украине месторождения янтаря расположены в пределах Ровенской, Волынской, Житомирской и Киевской областей. До введения нового закона легально добывать этот камень в стране могли частные и коммунальные компании с разрешения Государственной службы геологии и недр. В 2016 году власти оценивали объем незаконной добычи янтаря в 120-300 тонн ежегодно, сообщало агентство «Укринформ». При президентстве Зеленского украинское правительство активизировало наведение порядка в отрасли: помимо изменения законодательства, еще в августе глава государства произвел перестановки в руководстве управлений полиции и Службы безопасности Украины в регионах, где ведется добыча янтаря.

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