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Украинец распихал по носкам 12 килограммов янтаря и решил пересечь границу

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Украинские таможенники задержали на пункте пропуска «Ягодин» в Волынской области мужчину, пытавшегося вывезти в Польшу 12 килограммов камня, похожего на янтарь. Об этом сообщается на сайте Волынского управления Госфискальной службы Украины.

По версии водителя, он перевозил детали и комплектующие из черных металлов, но в одной из частей прицепа припрятал также 80 пачек сигарет стоимостью 12 тысяч гривен (почти 27 тысяч рублей) и черные носки, которые он преобразовал в 12 пакетов.

В носках таможенники и обнаружили камни желтого и коричневого цветов, внешне похожие на янтарь. Общий вес камней различной формы составил более 12 килограммов. Теперь конфискованные у украинца камни будут отправлены на экспертизу.

В апреле в Ровенской области Украины произошел конфликт между более чем двумя сотнями жителей села Бильская Воля и полицейскими, попытавшимися пробраться к месту нелегального промысла янтаря в местном лесу. Полицейские прибыли на место, чтобы пресечь незаконную добычу янтаря в лесном массиве вблизи села. Однако старатели разобрали деревянный мостик, чем помешали дальнейшему движению полицейских, и потребовали от стражей порядка разрешить им добывать янтарь и не препятствовать промыслу. Конфликт удалось уладить.

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