Эстонские министры предпочли факельное шествие приему у президента

Мартин и Март Хельме, лидеры Консервативной народной партии (EKRE) и министры эстонского правительства предпочли факельное шествие с соратниками приему у президента страны Керсти Кальюлайд. Об этом сообщает Delfi.

Свое решение они объяснили несогласием с политикой главы государства.

«К настоящему моменту ясно, что Март и Мартин Хельме в это время будут находиться на факельном шествии. Остальные министры от EKRE еще не решили», — заявил советник фракции EKRE Аарне Мяэ.

EKRE пришла к власти в Эстонии весной 2019 года. Она отличается категоричной националистической риторикой. В частности, она выступает против мигрантов. Другие политические силы, в том числе сторонники Кальюлайд, называют «народников» «экстремистами и маргиналами».

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