Глава Сбербанка Герман Греф порассуждал о будущем кино и визуального контента. Своими прогнозами он поделился в эксклюзивном интервью «Ленте.ру», посвященном перспективам онлайн-кинотеатра Окко.

«Очевидно, что высокие технологии будут использоваться в каждом фильме, но без живого человека все это работать не сможет. Ведь контент делается не ради цифровых аватаров, а ради людей», — заявил Греф.

Греф выразил мнение, что даже несмотря на более широкое использование высоких технологий, кино в любом случае не сможет обойтись без человеческого участия: «Вряд ли кто-то лучше самого человека поймет, что может управлять его эмоциями, создавать восторг, подталкивать к свершениям и, в конце концов, дарить ощущение счастья».

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Греф тем не менее заметил, что «наверное, будут и фильмы с цифровыми актерами», которых в кадре будут дополнять живые артисты.

Глава Сбербанка также назвал свой любимый фильм и поделился предпочтениями в кино для просмотра в новогодние праздники.

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