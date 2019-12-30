Наташа Королева рассказала о недвижимости в Майами

Российская певица Наташа Королева рассказала о недвижимости семьи в Майами (штат Флорида, США). Об этом пишет «Собеседник».

По словам Королевой, своего жилья в Америке у нее нет. Однако мать артистки — Людмила Порывай — купила в Майами несколько квартир, которые сдает в аренду. «Поэтому, когда мы приезжаем в Майами, она одну из квартир отдает нам», — поделилась певица. Королева отметила, что океан ее наполняет и помогает восстановить силы (Майами находится на побережье Атлантического океана — прим. «Ленты.ру»).

«Нет, у меня там своей недвижимости нет. Все, что есть — мамино. В Майами очень дорогое обслуживание. Ежегодный налог, ежемесячная оплата квартплаты, счетов за свет, воду. Это очень невыгодно! Я очень рациональный человек. Если содержание чего-либо приводит меня к постоянному стрессу, я не хочу с этим связываться», — заявила певица.

Ранее Наташа Королева пожаловалась на нашествие крыс рядом с ее дачей в подмосковном Крекшине.

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