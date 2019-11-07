Наташа Королева рассказала о выкидыше из-за скандала с голыми фото

В 2015 году у певицы Наташи Королевой случился выкидыш из-за того, в сеть слили ее интимные фотографии. Об этом она сообщила в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Она предположила, что у ее мужа, стриптизера Сергея «Тарзана» Глушко украли телефон, в котором хранились их откровенные снимки и видео. На вопрос ведущего Вячеслава Манучарова о том, не могли ли звезды сами опубликовать личные кадры, артистка заявила, что фотографии были предназначены только для их семейной пары.

«Бомбануло по здоровью. Это очень трудно такие вещи переживать. Для меня это был очень сильный стресс. Если Серега, он мужик, он умеет держаться. Плюс он определенной профессии определенного жанра», — отметила Королева. Она добавила, что никому не пожелала бы оказаться в подобной ситуации.

По словам исполнительницы, ей присылали на почту письма с требованием заплатить 100 тысяч долларов за то, чтобы личные снимки не появились в интернете. После обнародования кадров депутат Виталий Милонов призвал лишить Королеву звания заслуженной артистки. Певица сказала, что в тот момент находилась на третьем месяце беременности: «И вот тот нерожденный ребенок, он на совести этого человека и тех людей, которые это заварили». Звезда добавила, что после случившегося ей не хотелось жить.

В сентябре Наташа Королева попросила украинского президента Владимира Зеленского открыть ей въезд в страну. Исполнительница отметила, что олицетворяет колорит, темперамент и дух Украины.

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