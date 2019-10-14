Наташа Королева попросила Зеленского открыть ей въезд на Украину

Певица Наташа Королева попросила украинского президента Владимира Зеленского открыть въезд в страну. Она сообщила об этом в своем Instagram-аккаунте.

Артистка опубликовала видео со своей бабушкой. В ролике пожилая женщина спрашивает, почему ее внучке не дают въехать на территорию родной страны.

«Это видео мой брат снял, когда бабушке все-таки сказали, что мне закрыли въезд на пять лет. Она хотела своей болью от несправедливости достучаться до души тех, кто душу давно променял на медяки. Мы всей семьей еле уговорили ее этого не делать. Через неделю ее не стало», — написала Королева.

Исполнительница заявила, что олицетворяет колорит, темперамент и дух Украины. Она добавила, что сейчас в стране к власти пришли «молодые и порядочные люди с трезвым взглядом на жизнь», в связи с чем она решила отправить письмо Зеленскому с просьбой отменить запрет на въезд. «Я верю и надеюсь, что в такой большой праздник Покрова Святой Богородицы произойдет чудо и добро восторжествует, а моя бабушка на небесах дождется справедливого решения и будет покоиться с миром», — написала певица.

В октябре 2016 года стало известно, что Наташе Королевой на пять лет запретили въезд на Украину. Служба безопасности страны сделала исключение только один раз, в январе 2017-го, — тогда исполнительница прилетела в Киев на похороны бабушки. «Они решили, что песня "Маленькая страна" призывает к экстремизму. Серьезно. Что я призываю своим творчеством, своими песнями — к экстремизму», — рассказала тогда артистка.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!