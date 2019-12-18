Наташа Королева пожаловалась на нашествие крыс

Российская певица Наташа Королева пожаловалась на полчище крыс, которые завелись рядом с ее дачей в подмосковном Крекшине. Об этом пишет «Собеседник».

Дом Королева построила, когда была замужем за Игорем Николаевым. Певица регулярно отдыхает здесь летом, иногда приезжает зимой. Внезапно у ее соседки по даче умерли все члены семьи. Женщина не справилась с горем, начала пить и перестала выбрасывать из дома мусор. Местные жители заподозрили неладное, когда появился неприятный запах. Они зашли к соседке и увидели множество крыс, свободно бегающих по дому. Грызуны удивили даже сотрудников санэпидемстанции: они давно с таким не сталкивались.

Певица испугалась, что крысы проберутся и на ее участок, поэтому расставила по периметру специальные ловушки. Вскоре от нашествия избавились. Королева, поскольку считает себя позитивным человеком, расценила появление грызунов как подарок к наступающему году Крысы. «А вот за свою соседку я очень переживаю. Такая хорошая семья и раз! В один момент все уничтожилось. И она осталась одна вместе с крысами», — поделилась с изданием артистка.

Ранее Наташа Королева рассказала журналистам, что у нее в 2015 году случился выкидыш. Это произошло из-за стресса, вызванного тем, что в сеть слили интимные фотографии певицы. Она предположила, что у ее мужа, стриптизера Сергея Глушко (Тарзана) украли телефон, в котором хранились откровенные снимки и видео, предназначавшиеся только для их личного пользования.

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