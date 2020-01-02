Четыре футболиста РПЛ попали в список перспективных игроков УЕФА

Четыре футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) попали в список перспективных игроков не старше 21 года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщается на сайте организации.

Список был опубликован в четверг, 2 января. В него попали хавбек казанского «Рубина» Зурико Давиташвили (18 лет), защитник и полузащитник ЦСКА Вадим Карпов (17 лет) и Арнор Сигурдссон (20 лет), а также полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов (20 лет). За футболистами авторы списка призвали следить в 2020 году.

Всего в рейтинге 50 игроков. Там числятся самый молодой автор гола в Лиге чемпионов полузащитник «Барселоны» Ансу Фати, форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, полузащитник «Челси» Рис Джеймс, защитник «Шахтера» Додо и другие.

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