Спорт
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Ливерпуль
Ливерпуль
Сегодня
Начало в 23:00 (МСК)
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Англия - Премьер-лига • 21-й тур
Олимпиакос
Пирей, Греция
Сегодня
Начало в 22:00 (МСК)
Фенербахче
Стамбул, Турция
Евролига • Регулярный чемпионат. 17-й тур
Бостон Брюинз
Бостон
Завтра
Начало в 03:00 (МСК)
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
НХЛ - регулярный чемпионат
Рочдейл
Рочдейл
4 января
Начало в 15:31 (МСК)
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кубок Англии • 1/32 финала
Последние новости
На Украине сравнили два контракта с «Газпромом»
Москвичам рассказали о погоде на Рождество 
Умер создатель советских БМП
Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав
Трамп превзошел Обаму по сборам на перевыборы
Российский миллиардер ужаснулся уровню доходов граждан
Молодежная сборная России победила Швейцарию и вышла в полуфинал чемпионата мира
Иран обвинил США в попытках срыва совместных учений с Россией и Китаем
Борющийся с раком российский врач-онколог написал прощальное письмо
Самая красивая женщина в мире показала фото в бикини и приспущенных шортах
Новости партнеров

Четыре футболиста РПЛ попали в список перспективных игроков УЕФА

Перейти в «Мою Ленту»
Арнор Сигурдссон (номер 17)
Арнор Сигурдссон (номер 17)

Четыре футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) попали в список перспективных игроков не старше 21 года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщается на сайте организации.

Список был опубликован в четверг, 2 января. В него попали хавбек казанского «Рубина» Зурико Давиташвили (18 лет), защитник и полузащитник ЦСКА Вадим Карпов (17 лет) и Арнор Сигурдссон (20 лет), а также полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов (20 лет). За футболистами авторы списка призвали следить в 2020 году.

Всего в рейтинге 50 игроков. Там числятся самый молодой автор гола в Лиге чемпионов полузащитник «Барселоны» Ансу Фати, форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, полузащитник «Челси» Рис Джеймс, защитник «Шахтера» Додо и другие.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В ФИФА задумались о послаблениях в правилах определения офсайда
Футболист сборной Украины заявил об отказе играть в «Зените» за миллионы евро
Роналду описал жизнь после футбола
Другие материалы рубрики
Спорт00:01 1 января
Хабиб Нурмагомедов

Побили на счастье

Триумф Нурмагомедова, битвы фриков и проводы Емельяненко: итоги года в единоборствах
17:00Сегодня

Молодежная сборная России победила Швейцарию и вышла в полуфинал чемпионата мира

14:46Сегодня

Норвежский лыжник Клэбо отреагировал на приглашение на водку от Большунова

13:01Сегодня

Норвежская биатлонистка объяснила традицию «сильно напиваться» в новогоднюю ночь

Спорт00:0831 декабря 2019

Разборка в Лондоне

Сумасшедший камбэк «Челси» против «Арсенала» и тяжелые победы лидеров — главные события тура АПЛ
11:28Сегодня

Кокляев поел черной икры на камеру и разгневал фанатов

03:55Сегодня

Спортсмен отпраздновал победу за секунду до финиша и проиграл

00:53Сегодня

«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в центральном матче тура АПЛ

Спорт10:4929 декабря 2019

Уйти по-царски

Последний Император покидает Японию. Федор Емельяненко уложил бывшего чемпиона UFC в первом раунде
00:44Сегодня

Умер бывший комиссар НБА Дэвид Стерн

22:25 1 января

«Манчестер Сити» нанес «Эвертону» первое поражение при Анчелотти

22:24 1 января

Гол ударом «ножницами» помог «Вест Хэму» выиграть первый матч при новом тренере

Россия
Назван плюс новых поправок в ПДД о проверках на дорогах
Кошмар перед Рождеством
Елка с чебуреками, ледяной пенис и черви: самые странные новогодние украшения в городах России
Борющийся с раком российский врач-онколог написал прощальное письмо
Что нового россияне узнали о стране и о себе
Лучшие тексты «Ленты.ру» о России и ее обитателях
Россиянам разрешат идти на охоту с луком и стрелами
«Накануне Нового года купили БТР за два ящика водки»
 
Более полумиллиона россиян заявили о наличии второго гражданства
Все материалы
Мир
ИГ взяло на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии
Жить станет веселее
Евросоюз уменьшится, а России станет труднее: какие события потрясут мир в 2020-м?
Шесть человек погибли при аварийной посадке вертолета с военными на Тайване
Те, кто ушли
Главные утраты 2019 года
После пропажи военного вертолета на Тайване нашли выживших
Геноцид христиан, революции и русские в Сирии: мир в 2019-м
Главные события года
Голландия официально прекратила существование
Все материалы
Бывший СССР
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Против русского мира: чем жил бывший СССР в 2019 году
Почему минувший год разочаровал многих жителей постсоветского пространства
У здания администрации Зеленского залили бесплатный каток
Период распада
Свинья в гробу, штурм парламента и битвы с полицией — жизнь в странах бывшего СССР в 2019 году
В Эстонии в Новый год напомнили о территориальных претензиях к России
Пассажирский самолет упал в Казахстане
Авария произошла после вылета из Алма-Аты, на борту находилось около 100 человек
Украинский журналист назвал Зеленского отрыжкой советской эпохи
Все материалы
Экономика
На Украине заявили о неготовности к возвращению прямых поставок газа из России
На всех не хватит
Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену
Глава «Нафтогаза» рассказал о буфере между «Газпромом» и Украиной
Отскок неизбежен
Взлеты и падения, новые тренды и истории успеха: что творилось в мировой экономике в 2019 году
«Нафтогаз» объявил о завершении отделения оператора ГТС Украины
Вприсядку
Американцы и россияне — соседи на скамье подсудимых. Главные дела против бизнеса в 2019 году
Суд отменил штраф американской компании за нарушение санкций против России
Все материалы
Силовые структуры
Изуродовавшему трех россиянок «кислотному» маньяку вынесли приговор
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
В России арестовали готовивших теракт во время новогодних праздников
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянина арестовали за подготовку теракта во время новогодних праздников
Вооружены и опасны
Российских бизнесменов хладнокровно убили. В их смерти обвиняют ветеранов ФСБ
Избиение российского зэка спецназом обернулось уголовным делом
Все материалы
Наука и техника
Врач предупредил о смертельно опасном способе борьбы с похмельем
Квантовое превосходство
Лучшие статьи за 2019 год о науке, оружии и российской истории
Опровергнута польза рассола при похмелье
Нескладно вышло
Google против Huawei и провал сгибающихся телефонов: главные гаджеты 2019 года
В Балтику перебросят «охотников на акул»
Свободное падение
Пока США покоряют Марс, а Китай — Луну, «Роскосмос» прожигает наследие СССР
Названы облегчающие похмелье средства
Все материалы
Спорт
Молодежная сборная России победила Швейцарию и вышла в полуфинал чемпионата мира
Когда вся жизнь — игра
Лучшие спортивные фото 2019 года
Четыре футболиста РПЛ попали в список перспективных игроков УЕФА
«Приятно получить от жизни такой бонус»
Блистательная карьера в АПЛ и рекорды в составе сборной Англии: история Уэйна Руни
Норвежский лыжник Клэбо отреагировал на приглашение на водку от Большунова
Хабиб НурмагомедовПобили на счастье
Триумф Нурмагомедова, битвы фриков и проводы Емельяненко: итоги года в единоборствах
Норвежская биатлонистка объяснила традицию «сильно напиваться» в новогоднюю ночь
Все материалы
Культура
Актрису из «Первого мстителя» обвинили в убийстве матери
Кино высокого полета
Зомби, паразиты и любовники: 25 лучших фильмов 2019 года
Лазарев объяснил свой проигрыш на «Евровидении»
Что мы там не видели
Неизвестные сериалы года: десять причин не выходить из дома на праздники
Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Какие наши годы: лучшее за 2019-й
Что смотрели, читали и куда ходили россияне в уходящем году
В Лондоне разрезали картину Пикассо стоимостью 26 миллионов долларов
Все материалы
Интернет и СМИ
Кот разрушил фигуру из конструктора с тысячами деталей и избежал наказания
Новогоднее гадание
 
Назван победитель шоу «Голос»
«Настали опасные времена»
Захват власти и новая мировая война: как хакеры за год стали еще опаснее
Мужчина сымитировал звуки салюта ртом и тазиком
Узнали? Согласны?
Порно вторгается в обычную жизнь, Россию накрыла наркотическая чума, а ТВ скатывается в абсурд
Пользователи сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко
Все материалы
Ценности
Самая красивая женщина в мире показала фото в бикини и приспущенных шортах
Федерация вкусов
Пирожки с кровью, голова поросенка и козули: что ели в зимние праздники в разных уголках России
Гостья свадьбы скопировала откровенный наряд Ким Кардашьян и стала посмешищем
Приценились
Все, что нужно знать о стиле и моде в 2019 году
Ирина Шейк надела популярный в 90-х аксессуар и попозировала на камеру в бикини
Кэти ПерриГолова в алмазах
Как военная шапка превратилась в самое дорогое украшение для женщин
Наталья Водянова рассказала о скором замужестве
Все материалы
Путешествия
Последствия столкновения двух самолетов попали на видео
Вдоль и поперек
Самые увлекательные путешествия и приключения года
Названо число жертв авиакатастроф в 2019 году
Русский бриллиант
Почему российскому туристу стоит отправиться на Камчатку
«Пока буду жив, буду ездить»
Что творилось на первом поезде из Москвы в Крым, проехавшем по мосту через Керченский пролив
Один из крупнейших круизных лайнеров в мире врезался в бетонный причал
Египетская сила
Чудаки, пирамиды и сплошной обман. Чего ждать от Египта российскому туристу?
Все материалы
Из жизни
Лифт рухнул с девятого этажа и убил семью
Что за неудача
Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Десятки животных сгорели заживо в зоопарке из-за новогодних фонарей
Тайский король Маха Вачиралонгкорн во время церемонии коронации Его величество Чебурашка
Фаворитка-летчица, охота на нетопырей и загадочный развод: что за год натворили королевские семьи
Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей
Совсем озверели
Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
В российском ЗАГСе отказались женить Деда Мороза и Снегурочку
Все материалы
Главные цифры 2019 года
Какие числа стали символами ушедшего года
Самое интересное на «Моторе» за год
Неформатные «Харлеи», история машины Робокопа, сдвоенные шины на легковых машинах и другие лучшие ис
Россия победила в «автомобильных Олимпийских играх»
Фоторепортаж с первых Международных автоспортивных игр FIA Motorsport Games
Cybertruck из России
Видео: мы протестировали Теслу из Подмосковья, которую вы видели в новостях
BMW рассказала о новинках для России
Новый Porsche 911 получил первую спецверсию
Genesis раскрыл внешность кроссовера GV80
Все материалы
Дом
Жители российского города возмутились новогодней елкой с пластиковыми бутылками
Страшные города и прекрасные дома
Лучшее от отдела «Дом» в 2019 году
Российские пенсионеры попытались покончить с собой из-за проблем с жильем
Главные по дому
Ипотека, коллекторы и долги: что россиянам надо знать о своем жилье. Непростой тест
Участковый обманул россиянку и отравил ее ради квартиры
По второму кругу
Превращение конюшни в оперу, а вокзала — в музей: самые смелые архитектурные решения года
Английский особняк вместо «семьи» сняла компания в 500 человек и разгромила его
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы