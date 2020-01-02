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Трамп превзошел Обаму по сборам на перевыборы

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Президент США Дональд Трамп к концу 2019 года привлек на свою избирательную кампанию 102,7 миллиона долларов. По этим сборам глава Белого дома превзошел своего предшественника Барака Обаму, сообщает Reuters.

На начало 2012 года, когда Обама пошел на перевыборы, у него было только 81,8 миллиона долларов. Обогнать его Трамп смог благодаря удачному четвертому кварталу, когда кандидат от республиканцев собрал более 46 миллионов.

Как отметил источник агентства, такой успех связан с решением Трампа сохранить предвыборный штаб, который работал с ним во время первых выборов. По традиции, победители прекращали деятельность этого органа, но глава Белого дома отказался от этой практики в 2017 году, когда сразу же заявил о намерении переизбраться.

Глава кампании Брэд Парскаль отметил, что всплеск пожертвований Трампу наблюдался в тот момент, когда демократы начали процедуру импичмента.

Ранее 58-летний Обама заявил, что политические проблемы мира во многом связаны с тем, что в высшие руководящие посты занимают старые люди, как правило, мужчины. Трампу в прошлом году исполнилось 73 года, а наиболее вероятный кандидат от демократов Джо Байден старше его на четыре года.

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