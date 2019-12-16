Обама рассказал о проблемах из-за пожилых политиков

Бывший президент США Барак Обама обвинил руководящих пожилых мужчин в политических проблемах. Об этом сообщает BBC News.

Предыдущий американский лидер рассказал о негативных результатах, которые возникают из-за преклонного возраста политиков. «Если вы посмотрите на мир и посмотрите на проблемы, то увидите что это [результат руководства], как правило, старых людей, как правило, мужчин, не уступающих дорогу», — заявил Обама.

Также, по его мнению, если бы женщины руководили всеми странами в мире, то люди заметили общее улучшение уровня жизни и результатов в целом. При этом Обама подчеркнул, что женщины «однозначно лучше» мужчин, несмотря на то, что они не являются идеальными.

В настоящее время главными претендентами на победу на выборах президента США 2020 года являются бывший вице-президент администрации Обамы 77-летний Джо Байден, 78-летний сенатор Берни Сандерс и действующий глава государства 73-летний Дональд Трамп.

Обама занимал пост президента США с 2009 по 2017 год. До этого он был сенатором от штата Иллинойс.

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