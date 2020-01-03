Сборы российских фильмов сократились на полтора миллиарда рублей

Кассовые сборы российского кино за прошедший 2019-й год составили 12,3 миллиарда рублей, что на 1,5 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры России.
Доля популярности российских фильмов также сократилась в сравнении с 2018-м. Тогда на отечественное кино пришлось 28,9 процента всех посещений, а в этом году — 23 процента.
Как пояснили в пресс-службе министерства, причиной такой ситуации стал выход ряда ожидаемых голливудских фильмов: в 2019-м вышли римейки диснеевских мультфильмов «Король лев», «Алладин» и «Дамбо», четыре фильма по вселенной Marvel и продолжения других известных франшиз.
Среди российских кинолент больше всего в прокате собрал боевик «Т-34». Его посмотрели 8,8 миллиона зрителей, за билеты они отдали около 2,3 миллиарда рублей. На втором месте оказались картины по комедийным сериалам — две части фильма «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», собравшие 1,7 миллиардов рублей.
31 октября сообщалось, что выделенные Фондом кино бюджетные средства не контролируются должным образом: более 60 процентов денег, выделенных на кинематограф, оказались в оффшорных компаниях или малочисленных российских организациях.