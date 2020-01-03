США отправят военных на Ближний Восток после убийства Сулеймани

США отправят на Ближний Восток дополнительно еще три тысячи военных после обострения обстановки в регионе из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что об этом агентству сообщили анонимные источники в Пентагоне, однако официально о решении еще не объявлено.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что Вашингтон привержен деэскалации ситуации вокруг Ирана после ликвидации Сулеймани. До этого российская сторона предположила, что убийство Сулеймани приведет к росту напряженности на всем Ближнем Востоке.

Генерал спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада.

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