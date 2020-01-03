Помпео обсудил с Лавровым убийство Сулеймани

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым, что США привержены деэскалации ситуации вокруг Ирана после убийства генерала Касема Сулеймани. Об этом в пятницу, 3 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя пресс- службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

По словам Ортегус, Помпео обсудил с Лавровым решение президента США Дональда Трампа «принять решительные оборонительные меры для защиты американских военнослужащих за рубежом, уничтожив Касема Сулеймани в ответ на неминуемые угрозы жизням американцев».

«Госсекретарь дал ясно понять, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены деэскалации», — подчеркнула дипломат.

Ранее МИД России заявил, что гибель генерала спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада приведет к росту напряженности на всем Ближнем Востоке.

Помпео в свою очередь заявил, что жители Ирака радуются убийству Сулеймани. «Они благодарны, что генерала Сулеймани больше нет», — отметил госсекретарь.

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