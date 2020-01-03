Американский политик поздравил всех причастных к убийству генерала Сулеймани

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон поздравил всех, кто участвовал в ликвидации генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Соответствующую запись Болтон опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

«Поздравляю всех тех, кто причастен к уничтожению Касема Сулеймани. Много времени заняла подготовка этого решающего удара по злонамеренным силам "Аль-Кудс", действующим по всему миру. Надеюсь, что это первый шаг на пути к смене режима в Тегеране», — написал Болтон.

Congratulations to all involved in eliminating Qassem Soleimani. Long in the making, this was a decisive blow against Iran's malign Quds Force activities worldwide. Hope this is the first step to regime change in Tehran. — John Bolton (@AmbJohnBolton) January 3, 2020

Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате ракетного удара, нанесенного американскими силами по международному аэропорту Багдада. При обстреле погибли не менее восьми человек, более десяти пострадали. В Пентагоне сообщили, что президент США Дональд Трамп лично отдал приказ об уничтожении Сулеймани. Российский МИД счел убийство Сулеймани авантюрным шагом.

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