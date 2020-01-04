Российский депутат прервал новогоднее обращение Путина ради своей речи

В Ижевске новогоднее обращение российского президента Владимира Путина прервали речью местного депутата. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подъем».

Это произошло во время трансляции на телеканале «СТС-Ижевск». Отмечается, что депутат городской думы Альфред Зиннатуллин оборвал речь Путина ради того, чтобы включить свою.

При этом сообщается, что Зинатуллин является гендиректором канала «СТС-Ижевск». «Всем, конечно, понятно, хозяин — барин. Каждый волен на своем канале делать что хочет, хоть голым выступать», — цитирует «Подъем» жительницу города. Она добавила, что депутату стоило хотя бы предупредить зрителей.

В ночь на 1 января 2020-го Путин поздравил соотечественников с наступающим Новым годом. Первым его обращение вышло в телеэфире на Дальнем Востоке. Глава государства отметил, что будущее России зависит от «усилий и вклада каждого из нас». «Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство — основа достижения любых самых высоких целей», — сказал президент.

Впервые Владимир Путин поздравлял россиян с Новым годом 31 декабря 1999 года — в качестве исполняющего обязанности президента России. В тот день он сменил Бориса Ельцина на посту главы государства.

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