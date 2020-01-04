Прервавший новогоднее обращение Путина российский депутат объяснился

Депутат городской думы Ижевска Альфред Зиннатуллин, который прервал трансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина к гражданам своей речью, объяснился. По его словам, инцидент произошел из-за технического сбоя, передает Telegram-канал «Подъем».

Зиннатуллин извинился перед жителями Ижевска и пояснил, что произошедшее не было преднамеренной акцией, а стало следствием технической накладки.

«Несмотря на то, что "СТС-Ижевск" — это частный, кабельный, аналоговый эфирный телеканал, я, как и наши телезрители, считаю, что случившая ситуация недопустима. Мы обязательно выясним причины нарушения целостности вещания», — заявил депутат, добавив, что в настоящее время на телеканале уже проводится внутренняя проверка.

Ранее сообщалось, что новогоднее обращение Путина во время трансляции на телеканале «СТС-Ижевск» прервалось выступлением Зиннатуллина. При этом отмечалось, что ижевский депутат является гендиректором этого канала.

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