Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Умеров назвал речь президента на крымско-татарском языке комической ситуацией, а также отметил, что таким образом Зеленский причислил крымских татар к украинцам.

«Мы — частичка многонациональной России, и у нас все было хорошо в 2019-м и еще лучше будет в 2020 году», — подчеркнул Умеров. Кроме того, он добавил, что лучший подарок, который Украина может преподнести крымчанам в 2020 году, — это повзрослеть и признать их выбор.

В своем новогоднем поздравлении, которое транслировалось на украинских каналах, Владимир Зеленский обратился к украинцам с призывом объединяться и произнес несколько фраз на крымско-татарском языке.

Ранее сообщалось, что украинские телеканалы «Прямой» и «Пятый» сдвинули новогоднее обращение Зеленского ради поздравления Порошенко.

В своем выступлении Порошенко похвалил период своего правления и отметил, что тогда был заложен «большой запас прочности перемен, который оказалось не так-то просто поколебать». Также политик заявил о единстве украинцев вне зависимости от партийной принадлежности.

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