ВДВ начнут перевооружение на новую систему связи

Воздушно-десантные войска России начнут перевооружение на новую систему связи в 2021 году. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, передает РИА Новости.

Отмечается, что с этого времени начнется, в частности, перевооружение соединений и воинских частей. Оно поможет сократить примерно в два раза время передачи и получения информации и повысит устойчивость системы связи в полтора раза, отмечает ТАСС.

На данный момент разработка новой системы на шасси — гусеничном БТР-МДМ, колесном КамАЗ-63968, а также боевой машине десанта БМД-4М.

В августе сообщалось, что в российской армии появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи. С их помощью военные смогут создавать локальные сети сотовой связи, подключаясь к сигналу федеральных операторов на расстоянии до 40 километров от передвижной вышки.

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