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В российской армии появится сотовая связь

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Роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи, появятся в российской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает газета «Известия».

Средства связи способны выдержать температуру до плюс 50 градусов, влагостойкие, а также защищены устройством шифрования. С их помощью военные смогут создавать локальные сети сотовой связи, подключаясь к сигналу федеральных операторов на расстоянии до 40 километров от передвижной вышки.

Кроме того, новые устройства помогут создавать закрытые зоны обмена информацией, а также обеспечат хорошую связь в зонах стихийных бедствий и отдаленных районах.

Отмечается, что первые подобные подразделения уже созданы в войсковых частях Дальнего Востока и Сибири.

В 2018 году сообщалось, что армейским командирам, обладающих допуском к информации «особой важности», выдали защищенные мобильные телефоны отечественного производства. Телефон способен выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций России через гражданские сотовые сети, в том числе из-за границы.

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