Друг онколога Павленко рассказал о последних неделях его жизни

Жена и дети врача-онколога Андрея Павленко, который боролся с раком желудка, были рядом с ним до самой смерти. Об этом рассказал друг семьи, хирург Илья Гоцадзе на своей странице в Facebook.

«Она (супруга Анна Гегечкори — прим. «Ленты.ру») и дети были с ним до самой последней секунды. Только она и они. Это было его желанием», — написал Гоцадзе. Он добавил, что жена Павленко редко спала и ухаживала за ним круглосуточно. По его словам, онколог нуждался в постоянной помощи, которую принимал только от Анны.

Павленко отказался от встреч с друзьями, поскольку не хотел, чтобы его видели слабым и больным. «В последние недели Андрюхе было плохо, но он очень мужественно держал удар, никому из нас не жаловался», — отметил Гоцадзе.

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Решение о похоронах на следующий день после смерти принял Павленко и рассказал о нем жене. Также он отказался «крупномасштабных панихид».

Павленко ушел из жизни утром 5 января в 41 год. Незадолго до смерти он записал видеообращение, где поблагодарил россиян за поддержку и объявил о создании гранта, который будет финансировать проекты, посвященные информации о борьбе с раком. Он уточнил, что половина собираемых средств будет ежемесячно переводиться его семье.

О третьей стадии заболевания врач узнал в марте 2018 года. После этого он завел блог, в котором рассказывал о лечении и проблемах онкобольных в России. Он говорил о трудностях, с которыми столкнулся лично. В ходе лечения он продолжал работать с пациентами.

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