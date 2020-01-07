Поклонская пожалела о давнем скандале с «Матильдой»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая в 2016-2017 годах была одним из самых ярых противников выхода фильма Алексея Учителя «Матильда», пожалела о давнем скандале и назвала его ошибкой. Об этом парламентарий заявила в интервью радио «Комсомольская правда».

Материалы по теме Не царское это тело Хитросплетения русской власти и неземной любви в «Матильде» Алексея Учителя

Поклонская пояснила, что тогда как политик высказывалась слишком резко и прямо против картины. Причиной она назвала свой прокурорский опыт, который «налагает определенное мировоззрение». Кроме того, Поклонская признала, что во многом ее поведение было продиктовано личным отношением к фильму и изложенным в нем событиям, а также ее духовными убеждениями.

В то же время депутат подчеркнула, что претензии к картине были вполне реальные. «Я не призывала тогда к сопротивлению, я говорила, что это в нарушение закона, потому что есть экспертизы, потому что бюджет государственный, потому что нужно проводить проверку в рамках уголовно-процессуального законодательства, — и говорила это вслух», — сказала Поклонская.

Скандал вокруг фильма «Матильда» разразился в 2016 году. Поклонская утверждала, что картина, в которой рассказывается о романе балерины Матильды Кшесинской и наследника российского престола Николая Александровича, в будущем Николая II, оскорбляет чувства верующих в связи с канонизацией императора.

Поклонская, в частности, просила Генпрокуратуру проверить картину и призывала отозвать у фильма прокатное удостоверение. Тогда депутат говорила, что специалисты сделали комплексную экспертизу материалов фильма, по ее результатам стало понятно, что созданный в «Матильде» образ Николая II не соответствует образу канонизированного императора.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!