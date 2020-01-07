Российский паспорт потерял в ценности — в международном рейтинге, составляемом компанией Henley&Partners, Россия опустилась на 51-е место. Новая версия списка опубликована на сайте компании.

По сравнению с предыдущей версией рейтинга, выпущенной в начале четвертого квартала 2019 года, Россия опустилась на три позиции. Наличие гражданства РФ позволяет въехать в 118 стран без предварительного оформления визы — ее наличие либо не требуется вовсе, либо получить ее можно по прибытии.

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В 2019 году Россия договорилась о безвизовом режиме с четырьмя странами: Саудовской Аравией, Мьянмой, Мальдивами, Сьерра-Леоне и Суринамом. При этом аналогичные условия перестали действовать в отношении Албании (разрешался безвизовый въезд для россиян в летний период), Бенина, Омана, Джибути и Сирии.

Первые три места рейтинга по-прежнему занимают Япония, Сингапур, а также Германия и Южная Корея (делят третью позицию). Их граждане могут без визы посещать 191, 190 и 189 государств соответственно. Среди стран бывшего СССР наивысшую позицию — 43-ю — занимает Украина. При этом в 2019 году она потеряла два места.

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