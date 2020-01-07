США отказали в визе главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который собирался отправиться на заседание Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника в американской администрации.

Отмечается, что решение связано с усилением напряженности между двумя странами после убийства генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани американскими военными.

Заседание состоится в четверг, 9 января, в Нью-Йорке.

Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Уничтожить высокопоставленного иранского военачальника приказал лично президент США Дональд Трамп. Тегеран пообещал атаковать американские военные объекты в ответ на убийство генерала, Трамп же пригрозил, что в этом случае США нанесут удары по 52 целям на территории Ирана.

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