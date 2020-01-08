В Сочи завершился музыкальный фестиваль Live Fest

В Сочи завершился ставший уже традиционным музыкальный фестиваль Live Fest. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Live Fest проходил с 4 по 7 января, уже в пятый раз. Главной площадкой фестиваля стал многофункциональный концертный комплекс «Роза Холл», который уже неоднократно принимал это событие.

В первый день перед зрителями выступил Леонид Агутин, который вместе с группой «Эсперанто» дал сольный концерт. Также гости мероприятия смогли увидеть выступления группы «БИ-2», певицы Елка, Полины Гагариной, Анны Плетневой, певицы ZIVERT, групп Brainstorm, BURITO и Filatov&Karas.

Закрыли фестиваль программой Urban Style, которая собрала на одной сцене самых актуальных представителей рэпа, хип-хопа и других направлений: DAASHA, Maruv, Мари Краймбрери, Звонкого, ST, Rauf&Faik и группу NЮ.

Фестиваль Live Fest проходит в городе Сочи два раза в год — зимой и летом. Ежегодно его посещают тысячи поклонников современной музыки. Хедлайнерами прошедшего летом 2019 года мероприятия стали Little Big, «Ленинград» и «Сплин». Кроме того, на сцене в горах гости услышали Brainstorm, «Хлеб», Звонкого, Animal ДжаZ и других. Фестиваль был организован на горной площадке высотой 960 метров над уровнем моря.

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