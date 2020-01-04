В Сочи открылся музыкальный фестиваль Live Fest

В Сочи в субботу, 4 января, открылся ставший уже традиционным музыкальный фестиваль Live Fest. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе фестиваля.

Как отмечается, главной площадкой фестиваля стал многофункциональный концертный комплекс Роза Холл, который уже неоднократно принимал это событие. В первый день перед зрителями выступил Леонид Агутин, который вместе с группой «Эсперанто» дал сольный концерт. Также гостей ждет выступление группы «Би-2».

В последующие дни фестиваля в рамках Live Fest выступят Полина Гагарина, Анна Плетнева, певица ZIVERT, а также группы Brainstorm, BURITO и Filatov&Karas. Закроет фестиваль программа Urban Style, которая соберет на одной сцене самых актуальных представителей рэпа, хип-хопа и других направлений: Maruv, Мари Краймбрери, Звонкого, ST, Rauf&Faik и группу NЮ.

Фестиваль Live Fest проходит в городе Сочи два раза в год — зимой и летом. Ежегодно его посещают тысячи поклонников современной музыки. Хедлайнерами прошедшего летом 2019 года мероприятия стали Little Big, «Ленинград» и «Сплин». Кроме того, на сцене в горах гости услышали Brainstorm, «Хлеб», Звонкого, Animal ДжаZ и других. Фестиваль был организован на горной площадке высотой 960 метров над уровнем моря.

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