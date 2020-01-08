В Киеве нашли способ потратить российский штраф

Глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев рассказал агентству УНИАН, на что будут потрачены 2,9 миллиарда долларов, которые заплатит Россия по решению Стокгольмского арбитража.

Коболев заверил, что деньги не будут израсходованы до тех пор, пока компания не проведет встречу с акционером — украинским правительством, которое изложит свое видение дивидендов и налоговой политики.

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«Нафтогаз» не планирует направлять средства на погашение долгов самой компании. По словам руководителя, более целесообразным будет инвестировать их в ряд экономически выгодных проектов. «Из этих средств деньги тратить нужно на вещи, которые не являются проеданием, а в будущем будут создавать дополнительную экономическую ценность», — пояснил он. Вариантами вложения выплаченного Москвой штрафа, по мнению Коболева, могут стать энергоэффективность, добыча и инфраструктурные проекты.

Россия и Украина подписали пятилетнее соглашение по транзиту газа 30 декабря. Сообщалось, что в 2020 году минимальный объем прокачки составит 65 миллиардов кубометров, а в следующие четыре года — 40 миллиардов. Также «Газпром» согласился выплатить 2,9 миллиарда долларов штрафа за нарушения условий по транзиту газа, которые возникли после решения Стокгольмского арбитража.

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