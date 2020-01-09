Более миллиона россиян посмотрели не тот финал чемпионата мира по хоккею

Запись финала молодежного чемпионата мира по хоккею девятилетней давности посмотрели около 1,3 миллиона россиян. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на данные Mediascope.

Финал 2011 года, где российские хоккеисты сразились с канадцами, транслировался в записи на канале «Матч ТВ» во время финальной игры между этими командами 5 января 2020 года. Рейтинг передачи составил 0,9 процента, это более чем вдвое превышает средний рейтинг канала на сутки.

Актуальный финал, транслировавшийся на Первом канале, посмотрели 6,6 миллиона россиян. Рейтинг трансляции составил около 5 процентов, что почти в три раза выше среднего показателя за день.

Трансляции финала 2011 года на «Матч ТВ» ввела в заблуждение некоторых россиян. В их числе также известные спортсмены и политики: они поздравили хоккеистов с победой в социальных сетях. В 2011 году россияне победили в финале, в 2020-м — проиграли.

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