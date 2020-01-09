Удар бейсбольным мячом сделал двухлетнюю девочку инвалидом

Двухлетняя девочка, получившая травму во время матча Главной лиги бейсбола (MLB), осталась инвалидом. Об этом сообщает The Sun.

Во время встречи, прошедшей 27 мая прошлого года, бейсболист команды «Чикаго Кабс» Альберт Альмора-младший ударил по мячу и попал девочке в голову. Мяч летел со скоростью 160 километров в час. Врачи диагностировали у ребенка перелом черепа.

Отмечается, что в результате девочка получила серьезную травму головного мозга. Адвокат семьи Ричард Митхофф добавил, что она испытывает постоянные боли, и ее травма сравнима с инсультом. По его словам, повреждение повлекло за собой потерю чувствительности и ориентации в пространстве.

После случившегося руководство MLB обязало команды лиги использовать защитную сетку по периметру стадионов. Правило начнет действовать со следующего сезона.

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