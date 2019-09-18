Бейсболист вел переписку с 13-летней девочкой и был арестован

Венесуэльский бейсболист клуба «Питтсбург Пайрэтс» Фелипе Васкес арестован по подозрению в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, Васкес отправлял 13-летней девочке текстовые сообщения непристойного содержания. Затем она получила от бейсболиста видео, на котором он совершал половой акт. Также спортсмен предлагал девочке заняться сексом после окончания сезона. На фотографиях, оказавшихся в распоряжении полиции, не видно лица венесуэльца, но его опознали по татуировкам.

В данный момент Васкес находится под арестом. Ему отказали в освобождении под залог. По словам президента «Питтсбурга» Френка Куннелли, на время расследования игрока отправили в отпуск. Отмечается, что команда отказалась от каких-либо упоминаний и рекламных изображений Васкеса.

28-летний венесуэлец является двукратным участником матча звезд Главной лиги бейсбола (MLB).

В марте этого года бывший бейсболист Джон Веттеленд был обвинен в трех случаях сексуального насилия над ребенком.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!