Американские бейсболисты шпионили за соперниками с помощью Apple Watch

Клуб американской Главной лиги бейсбола (MLB) «Бостон Ред Сокс» шпионил за игроками конкурирующих команд с помощью Apple Watch. Об этом пишет The New York Times.

Расследование, которое начала MLB после обращения генерального менеджера клуба «Нью-Йорк Янкис» Брайана Кэшмана, выявило, что «Ред Сокс» использовала схему с применением Apple Watch, чтобы считать сигналы рук, которые соперники подавали друг другу во время игры, и получить преимущество.

Кэшман также приложил видеозапись, на которой видно, как один из сотрудников тренерского штаба бостонского клуба во время очного матча смотрит трансляцию на часах. Он подсмотрел сигналы рук, которые позволяли понять, каким будет бросок, после чего подсказывал своим игрокам.

Отмечается, что MLB не запрещает игрокам считывать сигналы рук соперников глазами, однако не позволяет делать этого с помощью телевизионной картинки. Пока неизвестно, какое наказание может быть наложено на «Ред Сокс».

Издание отмечает, что самый известный случай шпионажа за соперниками в бейсболе произошел в 1951 году. Клуб «Нью-Йорк Джайантс» считывал сигналы рук, используя телескопы, установленные в специальных нишах стадиона. О мошенничестве стало известно спустя 50 лет.

«Ред Сокс» занимают третье место в Американской лиге MLB. «Янкис» расположились на одну строчку ниже.