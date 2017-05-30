Бейсболисты устроили массовую драку во время матча MLB в США

Видео: Fedor Larsi / YouTube

В матче североамериканской Главной лиги бейсбола (MLB) между командами «Сан-Франциско Джайентс» и «Вашингтон Нэшионалс» произошла массовая драка с участием игроков обеих команд. Видео инцидента размещено на канале Fedor Larsi в YouTube.

Бьющий столичной команды Брайс Харпер напал на питчера калифорнийцев Хантера Стрикленда, который угодил ему мячом в бедро. После этого в потасовку вступили остальные бейсболисты.

MLB объявила, что рассмотрит инцидент и решит вопрос о применении дисциплинарных мер к участникам беспорядков.