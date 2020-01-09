В ООН оценили решение Трампа отказаться от военных действий в Иране

ООН принимает заявление президента США Дональда Трампа по Ирану. Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает CNN.

По его словам, ООН приветствует любые признаки того, что лидеры стран отступают от серьезной конфронтации и пытаются избежать эскалации конфликта. Он добавил, что мир «не может себе позволить» войну в Персидском заливе, и приложить усилия для этого — «наш общий долг».

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8 января Трамп в своем обращении к нации анонсировал новые мощные санкции против Ирана, но исключил возможность военного ответа на ракетный обстрел. Он также призвал страны-гаранты ядерной сделки отказаться от нее.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Атака стала ответом на гибель в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара. Операция получила название «Мученик Сулеймани». По объектам были выпущены 15 ракет класса «земля — земля». Иран сообщал о гибели 80 американцев. В США, в свою очередь, указали, что жертв нет.

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