Проигравший Емельяненко 160-килограммовый бразилец захотел реванша

Бразильский тяжеловес Вагнер Мартинс, более известный под псевдонимом Зулузиньо, заявил, что хотел бы провести бой-реванш против россиянина Федора Емельяненко. Слова спортсмена приводит Sports.ru.

Зулузиньо назвал Емельяненко легендой и своим приятелем и отметил, что он не чувствует себя некомфортно оттого, что в России его знают только из-за поражения россиянину. По словам бразильца, повторный бой станет для него честью.

160-килограммовый боец также ответил тем, кто считает его «неординарным фриком». «Я не парюсь о разговорах людей, я просто счастлив, что занимаюсь этим. Я реально очень рад, что снова выступаю в ММА», — заявил Зулузиньо.

41-летний спортсмен 8 января подписал контракт с российским промоушеном Fight Nights Global. Он примет участие в Гран-при супертяжеловесов.

Зулузиньо известен по выступлениям в японской организации Pride, под эгидой которой он вышел на поединок против Емельяненко и проиграл за 26 секунд. Всего на счету бразильца 12 побед и девять поражений.

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