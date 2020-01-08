160-килограммовый бывший соперник Емельяненко выступит в России

Бразильский тяжеловес Вагнер Мартинс, более известный под псевдонимом Зулузиньо, подписал контракт с российским промоушеном Fight Nights Global. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте организации.

41-летний бразилец примет участие в Гран-при супертяжеловесов. Контракт Зулузиньо с Fight Nights Global рассчитан на четыре поединка. Перед своим последним боем бразильский спортсмен показал вес в 159 килограммов.

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Зулузиньо возобновил выступления в смешанных единоборствах в июне 2018-го. Он вышел в клетку на турнире Imortal в Бразилии впервые за восемь лет и уступил. После этого Зулузиньо выступал в Сербии и провел там три победных поединка.

Зулузиньо известен по выступлениям в японской организации Pride. Среди его соперников — российский тяжеловес Федор Емельяненко и бразилец Антонио Ногейра (оба боя Зулузиньо проиграл). На счету бразильца 12 побед и девять поражений.

Зулузиньо — сын Рея Зулу, который дрался на турнирах в Бразилии по правилам vale tudo («можно все» — пер. с португальского «Ленты.ру»). Бразилец провел 165 боев, одержав 155 побед и потерпев лишь 10 поражений. Наиболее известные поединки Рей Зулу провел в 1980-е и 1990-е. В частности, он дважды встречался в ринге с Хиксоном Грейси, уступив в обоих боях.

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