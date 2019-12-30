Валуев оценил победу Федора Емельяненко над 120-килограммовым американцем

Бывший боксер-тяжеловес Николай Валуев в Instagram оценил победу российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко над американцем Квинтоном Джексоном.

Валуев поздравил Емельяненко с удачным результатом поединка. «Несмотря на разнополярные мнения до боя, одержал яркую победу. Отлично», — написал он.

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29 декабря Емельяненко нокаутировал Джексона в первом раунде на стадионе «Сайтама Арена». Американец подошел к бою в рекордном для себя весе — 120,4 килограмма. Емельяненко показал на взвешивании 109 килограммов.

Емельяненко одержал 15-ю победу нокаутом в карьере. Поединок против Джексона — первый из трех запланированных по новому контракту российского тяжеловеса с Bellator. Глава организации Скотт Кокер допустил, что следующим соперником Емельяненко станет американец Джош Барнетт, возобновивший карьеру в апреле.

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